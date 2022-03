M5S: Conte, 'basta stare sulla difensiva, dobbiamo rialzare la testa'

26 marzo 2022 a

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "Ora non basta più restare nelle difensiva. Io sono disposto anche ad avere contro tutti se questo vuol dire fare gli interessi dell'Italia e dei cittadini. Ma dobbiamo essere uniti e coraggiosi per rialzare la testa. E se mi accorderete una fiducia piena sarò presidente di un M5S orgoglioso della sua diversità e dei suoi valori". Così Giuseppe Conte in un video sui social in vista del voto di domani e dopo sulla leadership e struttura M5S.