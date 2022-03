M5S: Conte, 'non diventi brutta copia di partiti divisi in correnti'

26 marzo 2022 a

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "Non votatemi se pensate che il M5S debba stare nelle stanze dei bottoni e non sui territori. Non votatemi se pensate che deve diventare una forza moderate e conservatrice, che si sforza di piacere a tutti anche a costo di essere la brutta copia di altri partiti tradizionalmente divisi in correnti". Così Giuseppe Conte in un video sui social in vista del voto di domani e dopo sulla leadership e struttura M5S.