M5S: Perantoni, 'pieno sostegno a Conte'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "Pieno sostegno a Giuseppe Conte. Sta affrontando con passione e pazienza la vita e l'evoluzione non semplice del Movimento 5 stelle rivendicando con forza i nostri valori. Siamo nati per riportare al centro dell'agenda politica i diritti e i bisogni del Paese e la chiara posizione contro la proliferazione delle spese militari, il no al carbone e al nucleare a favore invece delle rinnovabili, la lotta contro il precariato ne sono la conferma. Sono certo che domani riceverà un mandato forte e limpido”. Così Mario Perantoni, deputato sassarese del Movimento 5 Stelle, presidente della commissione Giustizia della Camera.