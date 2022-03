26 marzo 2022 a

a

a

Roma, 26 mar. - (Adnkronos) - "Sinisa, non mollare mai. Siamo al tuo fianco anche in questa nuova battaglia!". Anche la Lazio, su Twitter, ha voluto mandare un messaggio di supporto al suo ex difensore Sinisa Mihajlovic, oggi tecnico del Bologna, che in queste ore ha annunciato di essere costretto a fermarsi per la seconda volta per una nuova battaglia contro la leucemia.