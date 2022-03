Ucraina: parto trigemellare a Cernihiv, due bebè prematuri portati in salvo a Kiev

26 marzo 2022 a

a

a

Milano 26 mar. (Adnkronos) - Un parto trigemellare a Chernihiv, la città dell'Ucraina settentrionale devastata dai bombardamenti russi. Due dei fratellini prematuri, un maschio nato di appena 1,2 chili e una femmina di 2,5, hanno avuto problemi a respirare.

Per farlo avevano infatti bisogno di ossigeno puro, che nell'ospedale locale di maternità non era più disponibile. Nonostante i bombardamenti, i soccorritori li hanno caricati in ambulanza e trasferiti all'ospedale pediatrico Okhmatdyt di Kiev, dove stanno ricevendo tutte le cure necessarie. Lo riporta il quotidiano locale Suspilne Cernihiv.