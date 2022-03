Pentathlon: Elena Micheli vince al Cairo, primo successo in Coppa del mondo

26 marzo 2022 a

Il Cairo, 26 mar. - (Adnkronos) - Primo successo in carriera in Coppa del Mondo per Elena Micheli. L'azzurra dei Carabinieri ha trionfato nella prima tappa della World Cup 2022 di Pentathlon Moderno, al Cairo, in Egitto, chiudendo davanti a tutte la finale femminile, che si è svolta con il nuovo format di gara, dunque in 90 minuti. Alle sue spalle l'ungherese Michelle Gulyas e la britannica Emma Whitaker. Nono e sedicesimo posto per le altre due azzurre Maria Lea Lopez e Aurora Tognetti, anche loro del gruppo sportivo dei Carabinieri.