Jeddah, 26 mar. - (Adnkronos) - Clamorosa eliminazione del 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton nel Q1 del Gp dell'Arabia Saudita a Jeddah. L'inglese della Mercedes gira in 1'30"343 chiudendo in sedicesima posizione e restando fuori dai 15 che parteciperanno al Q2. Hamilton partirà domani dall'ottava fila. Il più veloce è lo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz in 1'28"855.