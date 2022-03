Milano: lite in strada, morto 22enne ferito al collo con coccio bottiglia

26 marzo 2022 a

Milano, 26 mar. (Adnkronos) - E' morto all'ospedale Niguarda di Milano il cittadino somalo di 22 anni gravemente ferito la scorsa notte da un connazionale in via Lazzaro Palazzi, in zona Porta Venezia. Il 22enne era stato portato all'ospedale in gravi condizioni dopo che un 34 anni lo aveva colpito al collo con un coccio di bottiglia nel corso di una lite. La vittima, immediatamente soccorsa da alcuni passanti, era stata rianimata sul posto da personale del 118 e trasportata in ospedale Niguarda, dove era sottoposta a intervento chirurgico per choc emorragico causato dalla profonda ferita. L'aggressore era stato fermato poco dopo dai carabinieri e arrestato.