Ucraina: capo staff Zelensky, 'non ci saranno compromessi su integrità territoriale'

Milano 27 mar. (Adnkronos) - "La nostra intelligence riferisce che la Russia vorrebbe imporci il cosiddetto scenario 'coreano', con cui vogliono catturare l'est e il sud dell'Ucraina e imporre una linea di demarcazione tra i territori occupati e quelli non occupati". Lo scrive su Telegram Andriy Yermak, capo dello staff del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, pubblicando i video di manifestazioni di protesta contro gli occupanti russi a Kakhovka e Kherson.

"Per l'Ucraina non possono esserci scenari, né compromessi in materia di integrità territoriale e sovranità. Il popolo ucraino e l'esercito non permetteranno alla Russia di occupare i nostri territori", scrive il capo dell'ufficio di Zelensky.