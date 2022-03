Difesa: Conte, 'se governo non ascolta e va avanti su spese militari è governo che forza'

27 marzo 2022 a

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Questo governo è nato su un patto fondativo" per contrastare "l'emergenza economica e sociale ed ora anche energetica e per il Pnrr. Se oggi alcune forze di governo volessero spingere per aggiungere a questo patto una corsa verso gli investimenti militari, questo è un elemento nuovo e su questo il governo di deve ascoltare. Se il governo forza e non ci ascolta, è il governo che forza e non ascolta la forza di maggioranza relativa". Così Giuseppe Conte a In mezz'ora in Più.