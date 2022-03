Ucraina: Conte, 'bene se Draghi sente Putin, nostri sforzi siano per soluzione politica'

27 marzo 2022 a

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Per l'Italia c'è spazio per recitare in ruolo importante. Bene che Draghi possa sentire Putin nei prossimi giorni, come ha detto. Quando c'è un conflitto del genere bisogna mantenere la massima concentrazione per la de-escalation, perchè tutti gli interventi, pur nella ferma condanna, siano orientati verso la soluzione politica che deve restare l'obiettivo dell'Italia. Qualsiasi iniziativa al di fuori di questa prospettiva, contrasta con il nostro interesse nazionale". Così Giuseppe Conte a In Mezz'ora in Più.