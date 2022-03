27 marzo 2022 a

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Noi per riconquistare la nostra forza abbiamo bisogno di compatezza questo non significa uccidere il dibattito interno. Ma poi deve esserci una sintesi e tutti devono remare nella stessa direzione. Se dopo aver preso una decisione si continua con i distinguo, si mina nostra capacità di efficacia di azione politica". Così Giuseppe Conte a In Mezz'ora in Più.