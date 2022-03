Difesa: Conte, 'M5S non vuole crisi, parlerò con Draghi, spero in prospettiva buonsenso'

27 marzo 2022 a

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Il M5s non pensa assolutamente in questo momento a crisi di governo. Però siamo la forza di maggioranza relativa: se si tratta adesso di discutere un nuovo indirizzo, che non era nel patto fondativo di questo governo, faremo valere la nostra presenza e la forza delle nostre ragioni". Così Giuseppe Conte e In Mezz'ora in Più.

Se "il governo forza, è il governo che mette in fibrillazione, non M5S. Noi non vogliamo la crisi", sottolinea Conte che spiega nei prossimo giorni vedrà il premier Mario Draghi. "Spero in una prospettiva di buon senso".