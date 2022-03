27 marzo 2022 a

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Non credo ci sia una componente organizzata filo-putiniana. Anche Salvini ha operato una svolta nelle sue dichiarazioni, anche sulle armi. Non mi sembra assolutamente, nell'ambito delle forze politiche che sostengono il governo, ci sia il rischio di un atteggiamento filo-putiniano". Così Giuseppe Conte a In mezz'ora In Più.