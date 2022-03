Milano: De Corato, 'sette donne molestate in tre giorni, è Gotham City'

27 marzo 2022 a

Milano 27 mar. (Adnkronos) - "Milano è sempre più Gotham city per le donne. Cosa ne pensa Sala?" Lo dichiara l'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia Riccardo De Corato, commentando in una nota l'arresto per violenza sessuale di un 25enne ieri pomeriggio in corso Buenos Aires.

"Siamo arrivati a sette donne aggredite o molestate a Milano negli ultimi tre giorni, un'escalation di violenza nei confronti delle donne iniziata con le violenze sessuali di Capodanno in Duomo”, denuncia De Corato, sottolineando che "si tratta nella maggior parte dei casi di aggressori africani, spesso e volentieri consumatori di stupefacenti".

L'assessore punta il dito contro il sindaco del capoluogo lombardo e chiede: "Ha capito che questi sono gli effetti dell'accoglienza indiscriminata di immigrati e clandestini? Vorrei ricordare anche l'omicidio avvenuto la notte tra venerdì e sabato in corso Venezia in piena movida: un 21enne somalo colpito al collo con un coccio di vetro da un connazionale durante una lite, morto dopo il ricovero al Niguarda. E' questa la Milano che vuole il centrosinistra?”