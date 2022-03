Ucraina: consigliere Navalny, 'golpe contro Putin? Voci prive di fondamento'

27 marzo 2022 a

a

a

Milano 27 mar. (Adnkronos) - "Le voci su un potenziale colpo di Stato vengono soprattutto da fonti occidentali e sono assolutamente prive di fondamento". Lo ha detto Vladimir Milov, consigliere del dissidente russo Alexey Navalny, in collegamento con "In Mezzo'ora in più" su Rai 3.

"Io - ha proseguito - ho lavorato per il governo russo per sei anni. Conosco molte persone che ancora lavorano lì e non ho nessunissima informazione sul fatto che ci sia un complotto per un colpo di Stato né che sia possibile".

Milov ha spiegato che "le cose sono cambiate enormemente dall'Unione sovietica. Non c'è un organismo governativo collettivo. Putin è da solo, gli altri non hanno legittimità. Sono molto separati, non sono interconnessi. Serve molto coordinamento tra agenzie militari per rovesciare Putin e non esiste un coordinamento di questo genere in questo momento. E poi c'è una grande paura che se si comincia a parlare di colpo di Stato, tutto potrebbe essere intercettato e riferito a Putin e finirebbero all'ergastolo".