Ucraina: capo staff Zelensky, 'non riconosceremo falsi referendum su annessione a Russia'

Milano 27 mar. (Adnkronos) - "Eventuali falsi referendum nei territori temporaneamente occupati sull'adesione alla Federazione Russa non saranno riconosciuti dall'Ucraina e dal mondo". Lo scrive su Telegram Andriy Yermak, capo dello staff del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"I tentativi dei russi in questo modo di alzare la posta, di minare la sovranità ucraina, non avranno successo. Per l'Ucraina, la questione dell'integrità territoriale e della sovranità è fondamentale", conclude Yerkmak.