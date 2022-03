Pollica Photo Marathon, Zammarrelli vincitore prima edizione

28 marzo 2022 a

a

a

Pollica, 27 mar. - (Adnkronos) - Mario Zammarrelli è il vincitore della prima edizione della Pollica Photo Marathon, la challenge organizzata da Future Food Institute e IgersItalia all'interno della Pollica Digital Week per raccontare per immagini il Cilento inedito. Zammarrelli ha 41 anni, vive a Pollica e ha una grande passione per tutto ciò che è nuovo, digitale e tech, per la fotografia e per il videomaking. Gestisce il 'Made in terra', un posto "dove puoi mangiare, bere e stare in compagnia" ed è co-founder di Cilento Stories, un progetto di storytelling territoriale che racconta il Cilento.

La Giuria composta da Alessandro Imbriaco, vincitore del World Press Photo Award 2010 per le questioni contemporanee, Sara Roversi, presidente del Future Food Institute, Stefano Pisani, sindaco di Pollica, Pietro Contaldo, presidente di IgersItalia, Francesco Nicodemo, portavoce di Fondazione Italia Digitale, Giuseppe Ariano, tra i fondatori di Pa Social ha premiato i suoi 10 gli scatti che raccontano: l'anima del Borgo, Trame Mediterranee; Biodiversità; Il Vecchio e Il Mare; Geometri Rurali; Cogli l'Attimo; Convivio Mediterraneo; La Saggezza delle Mani; Belli e Ribelli; Rigenerazione.

Zammarrelli avrà la possibilità di partecipare al Food and Climate Shapers Boot Camp dedicato al tema della sostenibilità degli Oceani, organizzato da Future Food Institute e Fao, in programma dal 25 agosto al 2 settembre a Þingeyri, in Islanda.