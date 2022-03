Soluzione Prestito, Corrado Fera: “Entro il 2023 assumeremo altri 100 consulenti per la cessione del quinto”

28 marzo 2022 a

(Cagliari 28 marzo 2022) - L'azienda, nata nel 2020, in soli due anni ha stabilizzato oltre 200 consulenti, con l'obiettivo di arrivare a 300 entro il 2023

Si potrebbe definire un successo annunciato l'iniziativa imprenditoriale di Corrado Fera, da oltre 20 anni professionista nella consulenza finanziaria, che nel 2020 ha fondato Soluzione Prestito. Nell'arco di pochi mesi, l'azienda ha assunto 200 consulenti specializzati nella cessione del quinto, con l'obiettivo di inserire in organico altri 100 dipendenti contrattualmente stabilizzati entro il 2023. “La nostra — racconta Corrado Fera — è una nuova realtà basata su due principi: la serenità del consulente e la qualità del sevizio erogato alla clientela”. Contrariamente a quanto avviene nel settore dei finanziamenti, dove i consulenti sono normalmente retribuiti tramite Partita Iva, Soluzione Prestito ha modificato i classici paradigmi di gestione delle risorse umane, garantendo compensi certi ai professionisti. La possibilità di lavorare senza pressioni commerciali si è trasformata in maggiore attenzione alle esigenze dei clienti, un passaggio di fondamentale importanza che ha permesso di offrire un servizio qualitativamente superiore rispetto alle pratiche del passato. “Un cambiamento radicale, che porta un vantaggio competitivo sia per l'azienda che per la clientela”, evidenzia Fera. Soluzione Prestito ha saputo innovare non solo sul piano della gestione delle risorse umane, ma anche nella rapidità di erogazione dei prestiti con la cessione del quinto. Grazie alla digitalizzazione delle procedure, la consulenza è fornita a distanza, dematerializzando numerosi passaggi che richiedono l'uso della carta e velocizzando così le tempistiche. “La digitalizzazione è stata una scelta fortemente voluta proprio per andare incontro ai bisogni delle persone che necessitano il credito”, sottolinea Fera. “In questo modo, abbiamo ridotto considerevolmente l'attesa: dai circa 20 giorni per l'approvazione del prestito siamo passati a una settimana”. Soluzione Prestito è una società giovane, nata nel 2020, che vanta però l'esperienza di numerosi professionisti con attività pluridecennale sul campo e la forza di una rete di consulenza formata attraverso l'academy interna.

CONTATTI: Sito web https://www.soluzioneprestito.it/