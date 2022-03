Aeronautica militare: Mattarella, 'risorsa importante della Repubblica'

28 marzo 2022 a

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "L'Aeronautica Militare rappresenta una risorsa importante nella vita della Repubblica, impegnata come è, quotidianamente, con le sue preziose capacità operative, a difesa della sicurezza e della libertà di navigazione nei cieli, a sostegno della collettività nazionale e internazionale, a servizio dei nostri militari e delle popolazioni civili nelle missioni di pace nelle aree tormentate del mondo. Nella ricorrenza del 99/mo anniversario di fondazione dell'Aeronautica militare, mi è quindi grato rivolgere il pensiero e la riconoscenza del popolo italiano alla memoria di tutti gli aviatori caduti nell'assolvimento del proprio dovere e rendere omaggio alla sua bandiera di guerra, simbolo di spirito di sacrificio, onore e valore, doti che caratterizzano il personale della Forza Armata". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, generale di squadra aerea Luca Goretti.

"In questa solenne ricorrenza, mi unisco all'abbraccio del Paese a tutte le donne e gli uomini dell'Aeronautica militare impegnati nei teatri operativi in Europa orientale, nel Mediterraneo, in Africa e in Medio oriente. Ci avviciniamo al centenario della costituzione in Forza armata autonoma, tra le prime nel mondo, tappa importante -ricorda il Capo dello Stato- della vostra storia e dell'intero processo di modernizzazione italiano. Il percorso che conduce a questa ricorrenza rappresenta un'occasione significativa per un volo di emozioni, di ricordi, di futuro, in cui valorizzare il patrimonio umano, il progresso tecnologico, la visione del domani che vi sono propri".

"Con sentimenti di stima e gratitudine, in questa giornata di festa, giungano a tutti voi, ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa e personale civile della Forza Armata, nonché alle vostre famiglie, il caloroso saluto e l'augurio più fervido dei nostri concittadini".