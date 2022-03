Ucraina, Kiev: "Truppe Russia intorno a capitale in ritirata". Oggi niente corridoi

28 marzo 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Guerra Ucraina, la Russia avrebbe ritirato parte delle sue forze dalla regione di Kiev a causa delle "significative perdite" subite. Lo ha riferito lo Stato Maggiore ucraino, precisando in un nuovo aggiornamento sui combattimenti in corso che due battaglioni russi si sono ritirati in Bielorussia. Le forze ucraine hanno annunciato, inoltre, che si registra un "evidente calo dell'intensità" con cui le truppe si spostano dalla Russia in Ucraina.

Non ci saranno corridoi umanitari oggi in Ucraina per "motivi di sicurezza", ha annunciato intanto sul suo canale Telegram la vice premier ucraina, Irina Vereshchuk, secondo cui l'intelligence di Kiev ha messo in guardia da possibili "provocazioni" russe sui percorsi dei corridoi umanitari. "Dato ciò - precisa Vereshchuk - oggi per motivi di sicurezza non saranno aperti i corridoi umanitari".

Mariupol è sull'orlo di una "catastrofe umanitaria" e deve essere completamente evacuata, afferma il sindaco della città dell'Ucraina meridionale, Vadym Boichenko, precisando che circa 160mila persone sono intrappolate e senza energia elettrica. Secondo il sindaco, ci sono 26 bus in attesa di evacuare i civili, ma le forze russe non hanno accettato di garantire loro un passaggio sicuro. "La Federazione Russa sta giocando con noi", ha aggiunto Boichenko.

"La Russia ha guadagnato la maggior parte del terreno nel sud intorno Mariupol, dove continuano intensi combattimenti mentre tenta di conquistare il porto", scrive l'intelligence britannica in un nuovo aggiornamento sulla guerra in Ucraina, sottolineando che nel resto del Paese la situazione non cambia. Evidenziando ancora una volta "le carenze logistiche" dell'esercito russo, l'intelligence sostiene che "nelle ultime 24 ore non ci sono stati cambiamenti significativi nella disposizione delle truppe russe in Ucraina".

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (Cicr) dal canto suo ha annunciato di non essere ancora in grado di raggiungere Mariupol, la città dell'Ucraina meridionale assediata dalle forze russe, ha sottolineato il portavoce del Cicr, Matt Morris, in un'intervista alla Bbc. "Le parti devono essere i garanti e trovare un accordo per consentire un passaggio sicuro. Devono pubblicizzare il percorso e concedere molto tempo alle persone per uscire", ha detto il portavoce. "Al momento non abbiamo una squadra in grado di accedere" a Mariupol, ha aggiunto. Il diritto internazionale umanitario, ha affermato, "richiede che le persone possano partire e che non siano costrette ad andarsene".

Il ministero della Difesa di Kiev in un nuovo report sui combattimenti in corso ha fatto inoltre sapere che le forze ucraine hanno respinto cinque attacchi dell'esercito russo nelle regioni di Donetsk e Luhansk, nell'est del Paese.

Secondo Kiev, l'esercito ucraino continua ad impedire alle truppe russe di prendere il controllo di alcune vie di comunicazione strategiche che portano alla capitale. Negli attacchi respinti nel Donbass, si precisa, sono stati distrutti due tank e un blindato e ci sono state diverse vittime russe. L'Aviazione militare ucraina, inoltre, ha annunciato di aver abbattuto quattro aerei, un elicottero e due droni.