FELICIA debutta nell' HO.RE.CA con tre linee di pasta dedicate al food service e alla ristorazione professionale

(Gravina in Puglia, 28 marzo 2022) - Gravina in Puglia, 28 marzo 2022 – Felicia, brand di Andriani SpA Società Benefit, azienda pugliese dinamica e innovativa, specializzata nella produzione di pasta a base di farina di cereali e legumi, prodotta nell'unico pastificio italiano allergen free con molino multigrain integrato e controllo totale di tutto il processo produttivo, si affaccia per la prima volta al mondo Ho.Re.Ca.

La nuova gamma Felicia Professional propone tre linee di pasta dedicate al food service e alla ristorazione professionale, interpreti del suo modello di alimentazione improntata al gusto, all'equilibrio, al benessere e all'ottimismo. Il progetto rientra all'interno di una roadmap di sviluppo del brand, inaugurata l'anno scorso con la campagna “Alimentiamo l'ottimismo” e volta ad accrescere la brand awareness e a consolidare il nuovo posizionamento strategico di Felicia, protagonista della pasta healthy e di un nuovo modo di alimentarsi, alternativo, naturale e consapevole.

I canali distributivi presidiati spaziano dalla ristorazione commerciale al cash&carry, dai distributori specializzati nel grocery e nell'hotellerie alla ristorazione di alto livello, grazie anche alla collaborazione con l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e il coinvolgimento di 100 ristoratori di Rete Slow Food e Guida Michelin con una linea di prodotti dedicata.

Allo studio anche un progetto per la ristorazione collettiva.

La forza vendita, supportata da specialisti di prodotto e una squadra titolata di brand Ambassador, tra cui lo Chef Daniele Caldarulo ed il cuoco Massimo Buono, ha organizzato focus group e panel test a Gravina in Puglia, a Milano presso la Food Academy di Elior, a Colorno (PR) presso Alma Scuola Internazionale di Cucina Italiana e a Pollenzo presso le Tavole Accademiche di UNISG per accompagnare i ristoratori alla scoperta delle innovative materie prime utilizzate nella gamma completa di pasta alternativa e naturalmente senza glutine, ideale per chi, anche fuori casa, sceglie un'alimentazione consapevole ed equilibrata.

La gamma Felicia Professional nel dettaglio:

La Linea Basic Mais Riso (formati Penne, Fusilli, Spaghetti), indirizzata principalmente agli intolleranti al glutine, è a base di riso integrale, a garanzia di tenacità della pasta e testata per la doppia cottura. La trafilatura al bronzo, inoltre, conferisce la tipica ruvidità di superficie ideale per catturare i condimenti ed esaltarne gli ingredienti.

La linea Premium è indirizzata alla ristorazione di alta gamma. Due sono le formulazioni sviluppate in collaborazione con l'UNISG di Pollenzo: gli Spaghetti Lenticchie Nere Beluga, 100% a base di farina di un particolare tipo di legume di piccola dimensione dalla forma lenticolare appiattita e dal colore nero lucido come il caviale Beluga da cui prendono il nome. Oltre a garantire il 28% di proteine vegetali, questa pasta è ricca di fibre, ferro, rame e di manganese; le Maltagliatelle di Lenticchie Rosse e Riso Integrale uniscono al beneficio dei legumi il gusto delicato dei cereali per un piatto semplice e bilanciato che alimenta l'ottimismo anche grazie alla vivacità del colore. Fonte di proteine e fibre, questa pasta è altresì ricca di ferro, zinco, fosforo e manganese.

Entrano a far parte della linea Premium anche due referenze, portabandiera dell'impegno etico e sostenibile di Andriani, di cui Felicia interpreta, sempre più, i valori: gli Spaghetti alla Spirulina con farina di riso integrale e alga Spirulina Bio ApuliaKundi 100% pugliese, ricca di proteine vegetali e sali minerali, coltivata in acqua proveniente dal processo di pastificazione, opportunamente purificata e frutto di un progetto di economia circolare in collaborazione con Andriani; gli Spaghettoni 100% a base di Lenticchie Rosse, provenienti dalla filiera 100% italiana di legumi, controllata e da agricoltura biologica e di precisione, di cui Andriani è capofila.

La Linea Selection, infine, propone anche nel canale Ho.Re.Ca le referenze a base di Avena integrale (Mezzi Rigatoni e Linguine), Grano Saraceno integrale ( Tortiglioni, Penne e Cous Cous), Riso integrale (Tagliatelle, Farfalle e Fusilli), Teff Integrale etiope, da filiera etica e sostenibile ( Penne), Ceci ( Risoni) e Lenticchie Gialle ( Lasagne).

“Da oggi Felicia propone, anche nel canale Ho.Re.Ca il suo modello di alimentazione innovativo e consapevole con l'obiettivo, a lungo termine, di accompagnare il consumatore nell'arco di tutta la giornata, dalla colazione, al break fino alla cena “ annuncia Domenico Mazzilli, Direttore Generale di Andriani SpA. Prevediamo il lancio di nuovi prodotti che presidieranno i mercati esteri alla conquista di target più giovani, i millennials e gli esploratori di sapori, alla ricerca di nuove esperienze di gusto made in Italy. L'ingresso in altre categorie merceologiche consentirà a Felicia di diventare un punto di riferimento dell'alimentazione healthy, in Italia e all' estero: un vero e proprio stile di vita.”

