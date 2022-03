Calcio: Mancini, 'squadra attuale poteva giocarlo per vincere il Mondiale'

28 marzo 2022 a

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Il calcio italiano ha bisogna di una rivoluzione? Questo lo valuterà Gravina, noi possiamo parlare di cose tecniche... Quella attuale è una squadra che, con qualcuno dentro, poteva giocarlo per vincere il Mondiale. A giugno un po' di inserimenti ci saranno perché è giusto così, dobbiamo pensare all'Europeo tra due anni". Lo ha detto il ct azzurro Roberto Mancini alal vigilia della sfida alla Turchia, sul Mondiale in Qatar dove l'Italia non si è qualificata.

"Cosa mi aspetto per il futuro? Quando ci sono sconfitte si analizza più profondamente il perché, vanno analizzate tante cose... Poi nel calcio queste cose possono sempre accadere: ci sono nazionali importanti che non vincono nulla da 60-70 anni, l'Italia da questo punto di vista è più avanti. A volte si esagera anche parlando di motivazioni, ma semplicemente esistono momenti che non devono andare in quel modo", ha aggiunto il ct azzurro.