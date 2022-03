Calcio: Bonucci, 'chiediamo scusa per spogliatoi Palermo, faremo più attenzione'

28 marzo 2022 a

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Lo spogliatoio di Palermo? Grosso errore da parte nostra, sicuramente la prossima volta faremo più attenzione a questi piccoli particolari che fanno la differenza. Chiederemo più attrezzature per pulire, faremo molta più attenzione e chiediamo scusa". Così Leonardo Bonucci si è scusato per le condizioni in cui gli azzurri hanno lasciato gli spogliatoi dello stadio Barbera di Palermo, dopo la sconfitta con la Macedonia del Nord.