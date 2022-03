Anycubic svela le serie di stampanti 3D Kobra e Photon M3

28 marzo 2022 a

SHENZHEN, Cina, 28 marzo 2022 /PRNewswire/ -- Anycubic, uno dei principali produttori di stampanti 3D, ha annunciato oggi le serie di stampanti 3D Kobra e Photon M3, dotate dell'innovativa tecnologia Anycubic LeviQ per l'auto-calibrazione del piatto di stampa e della sorgente luminosa a matrice Anycubic LighTurbo che fornisce un'esperienza user-friendly radicalmente migliorata e una ricchezza straordinaria di dettagli di stampa.

"La nuovissima serie Kobra di Anycubic debutterà in due versioni, Kobra e Kobra Max. Con la struttura integrata e il design modulare, le stampanti 3D della serie Kobra permettono agli utenti di assemblare facilmente la macchina senza richiedere saldature o complessi assemblaggi meccanici", ha detto James Ouyang, vicepresidente di Anycubic. "Per semplificare ulteriormente il processo di livellamento, abbiamo aggiornato il sistema di calibrazione automatica all'auto bed leveling Anycubic LeviQ con 25 punti. Non sarà più necessario eseguire manualmente la calibrazione della stampante, sarà quindi più semplice livellare la stampante e ottenere risultati più uniformi".

La stampante 3D Anycubic Kobra semplifica la stampaLa stampante 3D Kobra è dotata di un estrusore diretto integrato, che permette alla macchina di spingere rapidamente il filamento nell'ugello, fornendo un'estrusione affidabile e una facile retrazione. Inoltre, il design flessibile testurizzato della lamiera d'acciaio per molle può rendere i modelli stampati in 3D più resistenti e più facili da rimuovere.

Anycubic Kobra Max apre la possibilità di creare stampe più grandi La stampante Kobra Max 3D ha un volume di stampa di 17.7 x 15.7 x 15.7 pollici / 45 x 40 x 40 cm (HWD), che permette di stampare oggetti di grandi dimensioni e di scoprire quanto sia divertente sprigionare la propria creatività. Con il doppio asse Z stabile, il Kobra Max offre un funzionamento più stabile e una stampa uniforme.

"La serie Anycubic Photon M3 includerà tre versioni: Anycubic Photon M3, Anycubic Photon M3 Plus e Anycubic Photon M3 Max. Abbiamo ridefinito la luce UV di queste stampanti 3D a resina con la sorgente luminosa a matrice Anycubic LighTurbo. Con luci LED luminose e uno schermo ad alta trasmittanza luminosa, la serie Photon M3 può dare una maggiore uniformità di luce e una forte energia luminosa, per ottenere così ottimi dettagli di stampa e una maggiore velocità di stampa. Inoltre, la serie M3 continuerà a essere dotata di piattaforme di stampa incise al laser e di una pellicola antigraffio sostituibile per contribuire a tassi di successo di stampa più elevati e a una maggiore durata dello schermo", ha aggiunto James Ouyang.

La stampante 3D Anycubic Photon M3 ha un ottimo rapporto qualità prezzoEssendo una stampante 3D a resina entry-level per principianti, la Anycubic Photon M3 ha un volume di stampa di 18,0 x 16,4 x 10,2 cm (HWD). È dotata di uno schermo LCD monocromatico 4K+ da 7,6 pollici e un rapporto di contrasto di 400:1. La stampante Photon M3 può stampare modelli con bordi e angoli più precisi.

Anycubic Photon M3 Plus contribuisce alla scoperta del divertimento controllando e monitorando a distanza il processo di stampa 3D Oltre a disporre di una sorgente luminosa a matrice Anycubic LighTurbo e di uno schermo di esposizione da 9,25 pollici 6K, la Anycubic Photon M3 Plus è anche dotata di un Anycubic Auto Resin Filler. Può fornire una riserva di resina ogni volta che sia necessario per tutta la durata della stampa, eliminando così le preoccupazioni di esaurire la resina a metà stampa. Anycubic Photon M3 Plus è anche la prima macchina che può supportare Anycubic Cloud. Collegandosi con Anycubic Cloud, il processo di stampa della stampante 3D Photon M3 plus può essere controllato e monitorato a distanza.

Anycubic Photon M3 Max aiuta a realizzare la creatività con il suo grande volume di stampa e dettagli di stampa eccezionali Anycubic Photon M3 Max è il modello più atteso in questo lancio di prodotti per il suo schermo monocromatico da 13,6 pollici 7K e la risoluzione di 6.480 x 3.600 pixel. Il grande volume di stampa di 30,0 x 29,8 x 16,4 cm (HWD) offre ampio spazio per la creatività. Anycubic Photon M3 Max è anche dotato di Anycubic Auto Resin Filler per evitare di esaurire la resina a metà stampa.

Anycubic ha anche introdotto la serie Water-Wash Resin+ per ridurre i costi degli utenti nella pulizia delle stampe. Le resine sviluppano meno odore e possono essere lavate con acqua senza bisogno di alcol isopropilico (IPA). Questo facilita la post-elaborazione e riduce i danni all'ambiente. Inoltre, l'azienda ha rilasciato Anycubic AirPure per ridurre l'odore prodotto dalle stampanti 3D a resina e fornisce agli utenti una purificazione efficiente e una freschezza duratura. Anycubic ha anche annunciato la sua prima stampante 3D di concetto, Anycubic Photon Nex. Segna l'esplorazione rivoluzionaria dell'azienda in termini di velocità, stampa intelligente e design ispirato alla fantascienza e stabilisce le basi per le future stampanti 3D di Anycubic con nuove funzioni e design.

Prezzi e disponibilità:

Anycubic Photon M3 Max inizierà la prevendita il 28 marzo dal negozio ufficiale Anycubic. Le altre quattro stampanti 3D saranno disponibili lo stesso giorno anche nei seguenti negozi: negozio ufficiale Anycubic, Anycubic AliExpress, Anycubic eBay e Anycubic Amazon. I dettagli dei prezzi sono i seguenti:

Informazioni su Anycubic

Anycubic è un'azienda leader nel settore della stampa 3D specializzata in R&S, produzione e vendita di stampanti 3D, che fornisce un gran numero di stampanti economiche, ad alte prestazioni e intelligenti per diversi clienti, consumatori, hobbisti, scuole e designer di prodotti. Fin dalla fondazione nel 2015, ci siamo impegnati a promuovere la tecnologia di stampa 3D per consentire alle persone di tutti i ceti sociali di sprigionare la loro immaginazione e trasformare la creatività in realtà.

