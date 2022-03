Sodexo Benefits & Rewards Services Italia lancia Sodexo Multi, la smart card per la gestione dei benefit aziendali

28 marzo 2022 a

(Adnkronos) - Milano, 28 marzo 2022. Sodexo Benefits & Rewards Services Italia annuncia il lancio di SodexoMulti, l'innovativa smart card per garantire un'esperienza di gestione dei benefit aziendali intuitiva, moderna e sempre più digitale. Pratica, veloce, tecnologica e sostenibile: Sodexo Multi sarà la porta d'ingresso digitale per un'esperienza sempre più moderna, interamente rinnovata e in costante evoluzione.

Una novità che si va ad aggiungere agli attuali prodotti e servizi offerti dall'azienda e in grado di anticipare alcuni dei principali trend globali del settore welfare, in rapido mutamento e che deve confrontarsi con l'impatto della digitalizzazione sul mondo del lavoro, tra cui spicca quello di unici e-wallet dedicati alla raccolta di tutti i benefit aziendali, sempre più diffusi a livello internazionale.

Grazie al suo innovativo sistema di pagamento full online, la nuova smart card Sodexo Multi consentirà di effettuare transazioni in pochi secondi direttamente dalla home della mobile app Sodexo (sollevando così l'utilizzatore dalla necessità di avere la card sempre con sé) e di monitorare il saldo dei buoni pasto e le operazioni svolte molto facilmente. Il tutto avendo a disposizione i buoni pasto su ogni dispositivo e sulla card stessa, senza doverli gestire in cloud: ogni transazione effettuata, infatti, aggiorna il database in tempo reale. La card, inoltre, è realizzata interamente in PET-G riciclato, a garanzia di un impatto ambientale ancora più ridotto nella lavorazione e nello smaltimento.

Massima attenzione anche alla sicurezza. Sodexo Multi è prodotta secondo gli standard del sistemaEuropay, MasterCard e VISA (EMV) adottando, quindi, gli standard internazionali richiesti per le carte di credito e consentendo di effettuare transazioni non solo su sistemi POS proprietari, ma anche su POS e barriere cassa di terze parti, come ad esempio Nexi. Agli utilizzatori viene quindi messo a disposizione un network di accettazione ancora più esteso, fino ad arrivare, in futuro, al POS universale. In caso di furto o smarrimento, poi, il blocco della card è immediato.

Le novità, tuttavia, coinvolgono l'intero ecosistema di prodotti digitali di Sodexo Benefits & Reward Services Italia. Oltre alla mobile app mySodexobenefits, completamente ridisegnata e rafforzata nelle funzionalità, anche il portale mycardsodexo è oggi reso ancora più semplice e intuitivo, per consentire alle aziende di gestire in autonomia i buoni pasto dei propri dipendenti. Anche questi ultimi hanno a disposizione un portale totalmente rinnovato, semplice e veloce da utilizzare, volto a garantire un'esperienza digitale user friendly e di elevata qualità.

Sodexo Multi nasce come soluzione ideale per quelle realtà che vogliono offrire maggior potere d'acquisto ai propri collaboratori, senza dover pagare oneri contributivi. In uno scenario inflazionistico come quello attuale, inoltre, i buoni pasto si dimostrano sempre più un sostegno di alto valore al reddito delle famiglie. Contestualmente, rappresentano una soluzione estremamente interessante e di facile erogazione per le imprese. Diversi i vantaggi, infatti, per le aziende che scelgono di introdurre nel proprio portafoglio di benefit aziendali i buoni pasto elettronici: quelli in formato digitale sono esenti da contributi fiscali, previdenziali e assistenziali fino ad un valore di €8 secondo la normativa vigente e sono al 100% deducibili ai fini delle imposte dirette. L'IVA, agevolata al 4%, è poi interamente detraibile.

“Siamo entusiasti di annunciare il lancio di Sodexo Multi, un prodotto grazie al quale Sodexo si conferma leader del settore e accelera lo sviluppo di soluzioni sempre più innovative per i benefit aziendali” commenta Florent Lambert, CEO di Sodexo Benefits & Rewards Services Italia. “Il mondo del lavoro è in piena rivoluzione e con esso il nostro modo di lavorare. Non solo: la fase pandemica che abbiamo attraversato ha aumentato in modo repentino l'adozione di tecnologie digitali da parte delle imprese. Sempre di più occorre adattare i modelli di business esistenti al nuovo contesto economico globale. Come Sodexo BRS vogliamo accompagnare le aziende in questo percorso, fornendo strumenti e soluzioni digitali evolute, in grado di soddisfare appieno le nuove esigenze dei lavoratori. Con Multi lo sviluppo di tali strumenti compie un passo ulteriore in questa direzione”, conclude Lambert.

Da Marzo a Giugno, il lancio di SodexoMulti viene supportato da una importante campagna dicomunicazione multicanale, che rappresenta per Sodexo BRS un cambio di rotta rispetto alle passate strategie media e che prevede flight di digital ADV sui principali motori di ricerca e attivazioni outdoor con billboard in quattro città italiane (Roma, Napoli, Torino e Milano) con affissioni tradizionali di arredo urbano. Un focus particolare della campagna out of home coinvolgerà il capoluogo lombardo con due iniziative di grande impatto come la brandizzazione delle porte banchina della fermata della metropolitana M5 Stazione Garibaldi e la personalizzazione di BikeMI di ATM, servizio di bike sharing dell'azienda di trasporto pubblico locale.

La campagna si rivolge ad un target allargato rispetto al tradizionale B2B, volendo intercettare anche l'utilizzatore finale dei servizi offerti da Sodexo BRS e inoltre, la scelta delle attività outdoor su Milano vuole porre l'accento su servizi simbolo per la città per quanto riguarda l'innovazione e la sostenibilità, temi molto importanti per l'azienda.

Al seguente link è possibile scoprire di più di Sodexo Multi: https://multi.sodexo.it/

Per informazioni: [email protected]