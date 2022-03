F1: Briatore, 'in Arabia duello fantastico, Ferrari lotterà per titolo fino alla fine'

28 marzo 2022 a

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "L'anno scorso abbiamo finito il campionato con un Gp incredibile e abbiamo iniziato quest'anno in Bahrain con una doppietta Ferrari e ora in Arabia che è stata una delle più belle gare degli ultimi anni in F1. Grandissima gara senza polemiche, fa bene a F1, agli sponsor, un duello fantastico. La Mercedes? Ha un potenziale enorme, tra 2-3 gare saranno lì". Lo ha detto Flavio Briatore a La Politica nel pallone su Gr Parlamento sul Mondiale di F1.

"Ferrari può vincere il Mondiale? Intanto hai una Ferrari competitiva e lo sarà tutto l'anno. Quando hai una macchina così lo sei, poi vincere è un'altra cosa. Ma l'importante è avere una macchina che funziona, quindi se lo giocheranno fino alla fine, speriamo riescano a vincerlo. Dipende molto dai piloti, dalle strategie ma la Red Bull è molto competitiva ed ha lavorato molto meglio della Mercedes", ha aggiunto Briatore.

"Chi sceglierei tra Leclerc e Verstappen? Io scelgo Verstappen, in questo momento è il pilota migliore che abbiamo in F1. Ha più esperienza di Charles perchè ha lottato per un mondiale ed è campione del mondo. Ma se avessi un team e i soldi li prenderei tutti e due. Hamilton? Ha lottato comunque, è un grande campione, non ha mollato, e tornerà in alto. Anche Fernando ha fatto bene, si sono visti dei sorpassi, questa F1 è completamente diversa e fa bene a tutti quanti. Anche l'America sta riscoprendo la F1".