Ricerca: il progetto, un gatto anallergico creato con l'editing genetico

28 marzo 2022 a

a

a

Milano, 28 mar. (Adnkronos Salute) - Un gatto anallergico, più precisamente ipoallergenico, creato dall'uomo grazie al 'taglia e cuci' del Dna. Il progetto di editing genetico felino è fattibile secondo i ricercatori della società biotecnologica InBio, sede in Virginia, Usa, che spiegano la loro idea su 'The Crispr Journal': utilizzare le 'forbici molecolari' Crispr-Cas9 per eliminare il gene responsabile dell''effetto starnuti' che i mici domestici fanno al 15% circa della popolazione.

Le allergie ai felini di casa - si ricorda nell'articolo - sono in gran parte attribuibili a un allergene chiamato 'Fel d 1', prodotto da tutti i gatti. Nel nuovo studio, Nicole Brackett e colleghi di InBio hanno condotto un'analisi bioinformatica del gene Fel d 1 in 50 mici domestici, per individuare regioni codificanti conservate adatte all'editing genetico. Ulteriori confronti con i geni di 8 specie feline esotiche hanno rilevato un alto grado di variazione, suggerendo che Fel d 1 non è essenziale per la vita dei gatti. Gli scienziati hanno provato anche a eliminarlo e ci sono riusciti con alta efficienza.

"I nostri dati - scrivono gli autori - indicano che Fel d 1 è un buon candidato alla cancellazione" attraverso editing genetico, e che l'applicazione di questa tecnologia "può avvantaggiare in modo significativo chi soffre di allergie ai gatti, rimuovendo all'origine il principale allergene". Il lavoro apre la strada a nuovi esperimenti per esplorare questa via.