Profumeria del Corso compie 12 anni: sconti e offerte fino al 50% su profumi online, make up e solari

(Adnkronos) - Palermo, 28/03/2022 – Il settore dei profumi e della cosmetica è in espansione, infatti sempre più italiani scelgono di fare il loro shopping online ottimizzando il loro tempo e approfittando delle offerte. Spicca per la particolare accessibilità al pubblico la profumeria online Profumeria del Corso che ad aprile 2022 compie 12 anni di attività.

Profumeria del Corso vanta la migliore selezione di profumi online e make up, ma non solo, trattamenti corpo, solari e fantastiche idee regalo “beauty” per ogni occasione.

L'azienda nasce nel 2010 a Palermo per poi proseguire la sua attività anche online con il lancio dell'e-commerce nel 2020. L'obiettivo è quello di proporre “profumi accessibili a tutti”, grazie a prezziconcorrenziali e alla spedizione gratuita a partire da 19,00€, il prezzo più basso sul web per una profumeria.

Il profumo per il team di Profumeria del Corso

Per il team di Profumeria del Corso:

“Il profumo non è solo una miscela di elementi, è una fragranza capace di raccontare una storia, perché legato ad uno dei sensi più importanti dell'uomo: l'olfatto.

Molti dei nostri ricordi sono legati alla memoria olfattiva, anche se spesso non ne siamo consapevoli, ecco perché grandi marche come i profumi Versace propongono fragranze particolarmente intense apprezzate dalla maggior parte degli uomini e delle donne, come Versace Eros uomo, Dylan Blue uomo, Versace Turquoise donna.”

Come scegliere il profumo migliore

La scelta del profumo è molto soggettiva, infatti ci sono persone che scelgono un profumo e lo utilizzano per quasi tutte le situazioni o ancora chi preferisce variare e utilizzare il profumo in base all'occasione, alla stagione e all'umore.

Innanzitutto il primo consiglio è quello di avere un'idea sui propri gusti olfattivi, molti profumi appartengono alla stessa famiglia, dunque diventa più semplice scegliere in una profumeria online.

Per esempio tra le fragranze più scelte di sempre dal pubblico maschile ci sono i Profumi Paco Rabanne come One million che nel 2022 si è rinnovato con una nuova versione One million elixir, ancora più intenso rispetto al classico.

One million è stato pensato per un uomo sicuro, seducente e irresistibile, perfetto anche come regalo grazie al suo particolare flacone a forma di lingotto d'oro che lo rende unico.

Dunque la fragranza perfetta è quella che da una parte è in linea con il gusto olfattivo della persona e dall'altra rappresenta la sua personalità.

Sconti e offerte dall'8 al 10 aprile

In occasione dell'anniversario dei 12 anni, Profumeria del Corso ha riservato un ulteriore sconto del10% che va a sommarsi a tutti gli altri già presenti, dunque dal 30% fino al 50% su alcuni profumi e trattamenti come Versace Eros uomo eau de parfum in promozione al 40%, Dylan Blue eau de toilette al 40% e il Dylan Turquoise donna in eccezionale promozione al 33%.

Le condizioni di acquisto su Profumeria del Corso sono le più competitive sul web motivo per cui la spedizione è gratuita per ordini superiori ai 19,00€ e il reso è sempre gratuito. Inoltre è possibile pagare in tre comode rate senza interessi con Klarna.

La consegna avviene in 1-3 giorni lavorativi e per qualsiasi dubbio un customer care attento e gentile è pronto a supportarti.

Informazioni di contatto

B&M s.r.l

Sede legale: Corso Pietro Pisani 60/a 90128 Palermo

Partita Iva: 06273030822

Telefono per assistenza clienti: 39 0912753950

Email: [email protected]

Sito: www.profumeriadelcorso.net