Bocchiola (Repower): "Transizione energetica al centro del White Paper"

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "La transizione energetica è l'elemento che caratterizza la sesta edizione del White Paper, un tema che si sta rivelando nella sua complessità e nelle sue implicazioni su vasta scala, anche quelle meno positive”. Così Fabio Bocchiola, ad Repower Italia, a proposito della sesta edizione del White Paper di Repower, pubblicazione di riferimento nel mondo della mobilità sostenibile.

“La profonda interdipendenza tra settori fino a pochi anni fa molto distanti emerge in maniera chiara in questo contesto di mercato, a conferma di come le politiche energetiche nazionali e regionali producano effetti in mercati molto diversi, ad esempio nel settore automobilistico, in quello tecnologico o ancora in quello agricolo", riflette.

"Un altro punto fondamentale di questo lavoro è l'analisi sulle prospettive della mobilità sostenibile, delle sue tante declinazioni e delle tecnologie che la guidano - aggiunge - Un orizzonte letto alla luce di due driver, quanto mai legati tra loro: innovazione e sostenibilità, due parole che guidano Repower nei suoi progetti più importanti. Un documento come questo vuole supportare le aziende non solo attraverso la definizione di un quadro sempre più chiaro del settore della mobilità, ma anche proponendo un set di strumenti utili per comprenderlo”.