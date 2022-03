Cosa si intende per centralino?

28 marzo 2022 a

(Roma, 28/03/2022) - Roma, 28/03/2022 - Ogni azienda ha la necessità di gestire le comunicazioni in ingresso e in uscita e per farlo necessita di apparecchiature e di team specializzati in grado di gestire questa attività in maniera competente e professionale.

Sono molti gli strumenti e i tools tecnologici che si possono utilizzare per gestire le comunicazioni aziendali ed è possibile anche appoggiarsi a partners esterni, in grado di offrire prodotti specifici su misura del settore e delle esigenze di ogni singola impresa.

Spesso ad esempio si sente parlare di centralino: cos'è e come funziona nello specifico?

Il centralino telefonico non è altro che un sistema assolutamente fondamentale per le imprese, gli uffici, ma anche per i negozi, che li aiuta a organizzare e ottimizzare le comunicazioni in ingresso e in uscita dall'azienda.

L'utilità del centralino telefonico è infatti proprio quella di contribuire al miglioramento dell'operatività aziendale, proprio grazie alla capacità di gestire efficientemente le chiamate, nonché all'occorrenza anche comunicazioni testuali, chat e conferenze.

Lo smistamento delle chiamate in ingresso verso i diversi interni rende inoltre l'accoglienza dell'utente nettamente superiore, grazie a intuitivi sistemi di selezione e all'uso di semplici messaggi registrati o musiche di sottofondo, che intrattengono l'interlocutore in maniera coinvolgente.

Un moderno centralino telefonico non solo può effettuare le semplici operazioni appena elencate, ma rende possibile anche registrare chiamate e conversazioni (nel pieno rispetto delle normative vigenti), o inoltrare le chiamate non solo presso gli interni aziendali o specifici uffici, ma anche presso numeri di telefono esterni all'azienda.

Funzionalità particolarmente utile quando occorre smistare le chiamate non solo a chi lavora in modo continuativo all'interno dell'azienda, ma anche verso chi per esigenze lavorative si sposta di frequente oppure opera sul territorio.

Dal punto di vista tecnico i centralini telefonici ricevono i segnali da linee analogiche o digitali, anche se queste ultime vengono ormai sempre più scelte dalle aziende. Le aziende leader del settore sono in grado oggi di mettere a disposizione le più avanzate tecnologie, per programmare il funzionamento dei centralini aziendali in base alle esigenze interne.

Chi si occupa dell'installazione può infatti decidere, secondo le direttive aziendali, come instradare le diverse comunicazioni e quali operazioni il centralino dovrà svolgere nello specifico.

I sistemi più all'avanguardia consentono inoltre di integrare le funzionalità di dispositivi quali telefono fisso, tablet, PC e smartphones in installazioni multifunzione, gestibili sia attraverso l'uso di software che tramite snelle piattaforme web-based.

I dispositivi di ultima generazione possono davvero portare enormi vantaggi nella gestione dell'attività lavorativa delle aziende che per la natura del loro core business hanno a che fare con frequenti chiamate in ingresso e in uscita.

Le aziende che operano in questo settore e che si occupano della vendita e dell'installazione di centralini telefonici forniscono inoltre anche diversi servizi a corredo delle funzionalità di base. Tra i più richiesti c'è senza dubbio la gestione della cyber security, un tema oggigiorno sempre più delicato e che impone di difendere i sistemi informatici aziendali da attacchi informatici, malwares e intrusioni indesiderate.

Inoltre le società che si occupano di centralini e comunicazione possono anche mettere a disposizione team di esperti capaci di occuparsi proattivamente di aree specifiche come quella commerciale, tecnica o amministrativa.

I centralini di ultima generazione possono inoltre utilizzare anche sistemi telefonici in cloud e permettono un'integrazione flessibile con tutti i principali CRM, portando la produttività aziendale a un livello superiore.

Le stesse aziende fornitrici di centralini e gestionali offrono anche l'opportunità di organizzare anche eventi digitali come i webinar, che stanno diventando sempre più utili e popolari anche nel settore business.

