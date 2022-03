Conou e WeSchool portano in classe l'economia circolare

28 marzo 2022 a

Roma, 28 mar. - (Adnkronos) - Riutilizzo delle risorse, lotta al cambiamento climatico e comportamenti sostenibili. A prima vista potrebbero apparire come concetti astratti o di ampia portata, ma sempre di più l'economia circolare, la sostenibilità e le buone pratiche ambientali sono e devono essere al centro delle nostre azioni quotidiane. Come spiegare, quindi, questi importanti concetti alla generazione di nativi digitali? È questa una delle sfide del Conou, il consorzio nazionale degli oli usati, che insieme a WeSchool, società EdTech leader in Italia nell'innovazione della didattica in scuole, università e aziende, ha lanciato il progetto 'Green League - Missione Sostenibilità, un viaggio digitale alla scoperta dell'economia'.

Green League - Missione Sostenibilità è un progetto di 'edutainment' digitale, che coniuga l'aspetto didattico con quello ludico per far acquisire una coscienza ecologica in modo semplice e divertente. L'iniziativa, che mira a coinvolgere oltre mille studenti delle scuole secondarie di primo grado di tutta Italia, si sviluppa in continuità con una delle mission fondamentali del Conou: contribuire a costruire nelle nuove generazioni una sensibilità green e di attenzione all'ambiente in cui viviamo.

“Contribuire alla 'educazione civica' delle nuove generazioni, veicolando i princìpi della sostenibilità e della circolarità in modo coinvolgente e attrattivo, è un obiettivo essenziale del Consorzio - sottolinea Riccardo Piunti, presidente del Conou. Siamo decisi ad avvicinare i giovani ai temi dell'ambiente e dell'economia circolare perché saranno i cittadini di domani e dovranno giocoforza affrontare le sfide più ardue che il Pianeta porrà loro. Lo facciamo ricorrendo alle più innovative modalità di comunicazione, digitali e interattive, e al supporto di una realtà come WeSchool che apporta un'esperienza di assoluto valore nel campo della didattica”.

“Grazie a questa collaborazione con Conou, continuiamo a portare nelle scuole italiane temi fondamentali per i cittadini di domani - afferma Federica Leotta, Head of Education and Employer Branding di WeSchool. Soprattutto, continuiamo a farlo attraverso il nostro metodo: mettendo lo studente al centro grazie a percorsi interattivi e metodologie partecipative, dove il digitale si coniuga con le attività in classe guidate dal docente. Per questo motivo, siamo convinti che ‘Green League - Missione Sostenibilità' sarà un esercizio importante per allenare i ragazzi alle sfide della sostenibilità e dell'economia circolare”.

Il progetto del Conou e WeSchool porta in classe tutti glia aspetti dell'economia circolare declinandoli in un'esperienza di gioco e condivisione. Ogni classe ha una missione importante da compiere: aiutare la Green League, una squadra di quattro avatar, a salvare il Pianeta. Come? Seguendo dallo schermo di una Lim (la lavagna interattiva multimediale) un percorso diviso in quattro moduli. Grazie alla guida dell'insegnante, gli studenti si confronteranno sui temi più attuali legati all'ecologia in un viaggio virtuale che li trasformerà, da neofiti green, in ambasciatori di sostenibilità attraverso la fruizione di video pillole e la risoluzione di quiz. I ragazzi, attraverso le attività di gruppo digitali, avranno anche la possibilità di realizzare dei post social originali e una mappa interattiva multimediale.

Superando le sfide dei quiz, le classi potranno cumulare un punteggio entrando così in una classifica d'istituto e in una più generale a livello nazionale. Ma il programma non si esaurisce a scuola, perché i ragazzi potranno continuare il percorso anche nel tempo libero, accettando la sfida dei giochi dell'app Green League Conou, scaricabile gratuitamente dai principali store su dispositivi mobile. Il progetto, in collaborazione con WeSchool, si inserisce all'interno della più ampia partecipazione del Conou alla Green Community: una 'rete dei RiGeneratori' nata per volontà del Ministero dell'Istruzione e costituita da rappresentanti di amministrazioni pubbliche, istituzioni culturali, scientifiche, di ricerca, organizzazioni no profit e profit con il compito di supportare l'Amministrazione e le scuole nella realizzazione di iniziative di sensibilizzazione sui temi ambientali.