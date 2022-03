Difesa: Castellone (M5s), 'impatto su governo? Assolutamente no, un Odg maggioranza non c'è'

28 marzo 2022 a

Roma, 28 mar (Adnkronos) - "Al Senato non c'è un ordine del giorno di maggioranza sull'aumento delle spese militari. Dovremmo decidere se e come votare quello dell'opposizione, di Fratelli d'Italia, se dovesse avere parere favorevole del governo". Lo ha detto Maria Domenica Castellone, capogruppo del M5s al Senato, a Zapping.

"Se dovesse succedere non è la prima volta che la maggioranza non vota in maniera compatta un provvedimento. E' successo sul fine vita, sulla delega fiscale. Un impatto sul governo? Assolutamente no. Non c'è stato per provvedimenti governativi in cui forze politiche hanno votato in maniera difforme. Il centrodestra ha votato in modo difforme su un parere di Brunetta, ministro di Forza Italia", ha spiegato la Castellone.

"Il M5s ritiene che gli impegni vadano rispettati in maniera graduale come previsto. Si vuole scongiurare una corsa al riarmo non giustificato", ha sottolineato ancora Castellone.