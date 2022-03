KELLOGG ITALIA LANCIA COLTIVIAMO LA BONTA', LA NUOVA CAMPAGNA CSR CHE PROMUOVE UN BENESSERE OLISTICO A VANTAGGIO DI SINGOLI, PIANETA E COMUNITA'

29 marzo 2022 a

MILANO, 29 marzo 2022 /PRNewswire/ -- Kellogg Italia lancia Coltiviamo la bontà, un'ambiziosa campagna CSR volta a promuovere un'idea di benessere olistico a vantaggio di singoli, pianeta e comunità. La campagna si pone in continuità con il Manifesto del Benessere, la strategia decennale lanciata da Kellogg lo scorso maggio a livello Europeo.

Con Coltiviamo la bontà, Kellogg Italia annuncia i progressi fatti nell'ultimo anno rispetto al suo impegno per promuovere un wellbeing olistico e presenta le iniziative previste a livello locale per il 2022.

I progressi di Kellogg rispetto all'impegno per il benessere olistico di singoli, pianeta e comunità

Kellogg si impegna per offrire ai propri consumatori cibo gustoso con un profilo nutrizionale continuamente migliorato e prodotto in maniera sostenibile. Entro il 2023, l'azienda ha l'obiettivo di ridurre ulteriormente del 20% il contenuto di sale e del 10% il contenuto di zuccheri nei suoi prodotti rivolti ai bambini e agli adulti, aumentando al contempo il livello di fibre, e senza fare compromessi sul gusto.

Oggi l'azienda annuncia di aver ridotto del 16% il contenuto di sale nel suo iconico brand Special K Original e del 20%nella gamma di Special K, per un equivalente pari a 60 tonnellate di sale eliminate dalla dieta dei propri consumatori in tutta Europa. La gamma, che contiene frumento 100% integrale, è anche ricca di fibre e fonte di nutrienti essenziali come vitamina D e B12, e ferro.

Kellogg continua ad essere sempre più vicina alle comunità. Entro il 2030, Kellogg Italia ha l'obiettivo di fornire cibo a 2,6 milioni di persone appartenenti alle fasce più fragili della popolazione.

L'azienda annuncia di aver raggiunto il 61% del proprio target avendo già fornito cibo a 1,6 milioni di persone in Italia dal 2015 al 2021. Nel 2021 Kellogg Italia ha raggiunto oltre 136.000 persone appartenenti alle fasce più fragili della popolazione grazie alla partnership strategica e di lungo periodo con Associazione della Croce Rossa Italiana e Fondazione Banco Alimentare Onlus.

Nel 2021, Kellogg ha ampliato il Breakfast Club, progetto unico in collaborazione con Croce Rossa Italiana. Per l'anno scolastico 2021/22, l'azienda ha coinvolto 6 scuole elementari in tutta Italia (Milano, Torino, Caserta, Isernia, Catania e Caltanissetta) con l'obiettivo di donare 80,000 colazioni a più di 600 bambini.

In quest'ultimo anno, Kellogg ha anche continuato a donare le proprie eccedenze alimentari a Fondazione Banco Alimentare Onlus, offrendo più di 58.000 kg di cibo: cibo buono, che andrebbe altrimenti perso, e che viene invece rimesso in circolo a favore delle fasce più fragili della popolazione attraverso le strutture caritative convenzionate con il Banco.

Coltiviamo la bontà e le iniziative a livello locale per il 2022

Le iniziative a livello locale di Coltiviamo la bontà danno concretezza all'impegno di Kellogg Italia per creare benessere olistico a vantaggio di singoli, pianeta e comunità.

Kellogg Italia punta a sensibilizzare i consumatori all'importanza di uno stile di vita sano, che passa attraverso una corretta alimentazione e una adeguata attività fisica. Nell'ambito della nuova campagna, Kellogg ha collaborato con Nutrimi, la più importante community italiana di professionisti dell'alimentazione e consumatori attenti al benessere, per una ricerca che investiga la visione degli italiani sul wellbeing olistico. 8 italiani su 10 confermano l'importanza del binomio corretta alimentazione – sport per il proprio wellbeing.

Dal 2021, Kellogg collabora con atleti del mondo del basket al fine di promuovere il binomio nutrizione-sport per il benessere fisico e psicologico dei singoli e delle comunità. Quest'anno, l'Ambassador della campagna è il cestista Andrea Cinciarini, playmaker nella Pallacanestro Reggiana. Andrea si unirà all'azienda nel sensibilizzare i consumatori all'importanza di uno stile di vita sano e attivo, attraverso iniziative di comunicazione online e offline, e la partecipazione ad eventi legati al mondo del basket.

Parte di Coltiviamo la bontà, anche una attivazione CSR in partnership con Croce Rossa Italiana. Kellogg ha invitato il campione di basket Cinciarini a visitare uno dei suoi Breakfast Club in Italia, unendosi ai volontari Croce Rossa nel distribuire la colazione ai beneficiari del progetto.

A commento della campagna, il cestista Andrea Cinciarini ha detto: "Da sempre ho insegnato a mio figlio Alessandro l'importanza di una corretta alimentazione e il valore dello sport. Sono fiero di essere brand Ambassador della campagna perché, oltre a promuovere un'idea di benessere olistico per le persone attraverso il binomio nutrizione-sport, Coltiviamo la bontà ha un impatto concreto, positivo per le fasce più fragili della popolazione e per il pianeta. Condivido in pieno gli aspetti valoriali sia di Kellogg che dell'iniziativa: per me è fondamentale parlare alle famiglie e ai bambini attraverso attività virtuose per lo sviluppo armonico dei più piccoli e della società in generale."

"In linea con i valori del nostro fondatore W.K. Kellogg, ci impegniamo a crescere in maniera sostenibile e a promuovere un benessere olistico a vantaggio di singoli, pianeta e comunità. La visione e lo scopo dell'azienda è quello di creare un mondo migliore dove le persone non siano solo nutrite ma appagate da quello che mangiano. Coltiviamo la bontà è una campagna locale ambiziosa che contribuisce a rendere questo scopo e questa visione una realtà. Sono molto orgoglioso di quanto fatto nell'ultimo anno, continueremo a creare un posto a tavola per tutti attraverso i nostri prodotti" ha dichiarato Giuseppe Riccardi, General Manager di Kellogg Italia.

Scarica il report di ricerca completo Nutrimi – Kellogg Benessere olistico: italiani tra colazione bilanciata, stile di vita e buoni propositi qui.

A proposito di Kellogg

Kellogg Company (NYSE: K) ha la visione di un mondo migliore e più giusto in cui le persone non siano semplicemente "nutrite", ma appagate da quello che mangiano. Kellogg, con i suoi prodotti, vuole contribuire a creare un futuro migliore, dove ci sia "un posto a tavola" per il maggior numero possibile di persone. I brand di Kellogg includono Pringles®, Cheez-It®, Special K®, Kellogg's Frosted Flakes®, PopTarts®, Kellogg's Corn Flakes®, Rice Krispies®, Eggo®, Mini-Wheats®, Kashi®, RXBAR®, MorningStar Farms® ed altri. Nel 2021, l'azienda ha ottenuto un fatturato totale di circa 14.2 miliardi di dollari, grazie soprattutto agli snacks, ai cereali, ai frozen foods e ai noodles. Tramite la strategia di ESG Kellogg's® Better Days, l'azienda vuole dare il suo contributo per affrontare questioni interconnesse come benessere, clima e sicurezza alimentare creando un futuro migliore per 3 miliardi di persone entro la fine del 2030.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1507985/Kelloggs_Logo.jpg