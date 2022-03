Recinto elettrico: vantaggi e benefici

29 marzo 2022 a

(Adnkronos) - Milano, 29 marzo 2022.La maggior parte degli allevamenti e dei campi ha bisogno di recinzioni. Se stai cercando una recinzione economica, sicura e di facile manutenzione, il recinto elettrico è l'opzione perfetta! Ma quali sono i suoi vantaggi? Scopriamoli insieme!

Vantaggi della recinzione elettrica

Il recinto elettrico può offrire ai proprietari terrieri notevoli vantaggi. Ecco i principali.

Tiene lontana la peste suina

La peste suina è una malattia infettiva devastante per i maiali e i cinghiali, di solito mortale. Non esiste un vaccino per combattere questo virus. Non colpisce l'uomo né altre specie animali diverse dai maiali e dai cinghiali ma può essere trasmessa sia attraverso il contatto diretto con gli animali che attraverso la diffusione di alimenti contaminati. Le peste suina rappresenta una grande minacciaper gli allevamenti e i campi. Ecco perché recintare un appezzamento o un piccolo campo, terrà alla larga animali estranei e potenzialmente dannosi. Grazie alle recinzioni elettriche dell'azienda Gemi Elettronica puoi ridurre drasticamente il rischio di trasmissione. Questa realtà, presente sul territorio dal 1983, offre diverse tipologie di recinzioni facili e veloci da installare, di facile manutenzione e a lunga durata.

Economiche

Uno dei maggiori vantaggi delle recinzioni elettriche è il costo. Con una piccola spesa, puoi garantire la sicurezza dei tuoi campi e del tuo bestiame. La vasta gamma di prodotti offerta da Gemi consente di progettare il recinto in base alle proprie esigenze. Per maggiori informazioni sui prezzi, puoi contattare il team di assistenza di Gemi. Grazie all'esperienza maturata nel corso degli anni, i professionisti di Gemi sapranno trovare la soluzione più adatta al tuo budget.

Versatile

Le recinzioni elettriche sono ideali per contenere un'ampia varietà di bestiame. Quasi tutti gli animali da fattoria di grandi dimensioni che ti vengono in mente, inclusi cavalli e bovini, possono essere tenuti all'interno di un recinto elettrico e il sistema funziona anche per animali più piccoli, se lo spazio tra ciascun filo è sufficientemente piccolo da impedire loro di scivolare tra o sotto i fili. Tutti gli animali dovranno essere introdotti con attenzione nel recinto elettrico in modo che capiscano che riceveranno una scossa elettrica se si avvicinano troppo e, sebbene alcune specie, ad esempio le pecore, siano più difficili da contenere, anche loro possono essere addestrate a rispettare un recinto elettrico , soprattutto se introdotte in giovane età. Al contrario, il filo spinato non è psicologicamente efficace nell'addestrare gli animali e può anche causare gravi lesioni.

Un consiglio? Quando fai entrare un animale in un pascolo recintato per la prima volta, assicurati di sorvegliarlo fino a quando non toccherà il recinto una o due volte, solo per assicurarti che non reagisca in modo eccessivo e si ferisca.

Oltre a tenere il bestiame al loro interno, le recinzioni elettriche terranno al sicuro i tuoi animali dalle minacce esterne. Se possiedi un campo, ad esempio, il recinto elettrico terrà alla larga maiali o cinghiali.

Durevole

Un altro vantaggio è che le recinzioni elettriche sono molto durevoli: una recinzione elettrica ben tenuta può durare anche 25 anni. Inoltre, le recinzioni elettriche sono considerate tra i tipi di recinzione più sicuri e sono relativamente facili da installare e mantenere.

A differenza di molti altri tipi di recinzioni, le recinzioni elettriche non richiedono tanti pali per tenerle in posizione. Mentre le recinzioni di assi richiedono pali ogni otto piedi (circa), una recinzione elettrica permanente può facilmente coprire spazi di 50 piedi o più in determinate situazioni, il che significa che per ogni 10 pali necessari per costruire una recinzione di assi, potresti aver bisogno solo di uno o due per un recinto elettrico.

Poca manutenzione

Il filo del recinto elettrico richiede una manutenzione e una cura minima dopo l'installazione. È necessario assicurarsi che la batteria e il caricabatteria del recinto siano sempre puliti e asciutti, che la messa a terra sia stata fatta correttamente (con paletto in ferro zincato inserito per un min. di 50 cm nel terreno, leggermente umido) e che non vi siano punti in cui il filo disperde corrente elettrica.

Portabilità

Tutti gli elementi che compongono il recinto sono leggeri e facilmente adattabili al tuo campo: l'elettrificatore, di poco più di un chilo, è dotato di una comoda maniglia per il trasporto. Gli isolatori in plastica sono leggeri e basta avvitarli ai paletti. Il filo del recinto elettrico è leggero e facile da trasportare. Tutto ciò rende anche molto semplice qualsiasi modifica del recinto o in caso di alterazione del terreno. Rispetto ai metodi di recinzione tradizionali, il recinto elettrico prodotto da Gemi Elettronica offre la massima facilità di trasporto, manutenzione e installazione.

