29 marzo 2022

Roma, 29 mar (Adnkronos) - "Abbiamo lavorato con un gruppo di esperti per capire in quale scenario energetico l'Italia potrà raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. L'unica soluzione è un mix di nucleare e rinnovabili. Ascoltate la nostra proposta e fatela circolare se la condividete". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, pubblicando il video in cui spiega la proposta di Azione sul nucleare.