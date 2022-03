Napoli: Garofoli, ''Patto' è una svolta, come il Pnnr dà ma chiede cambio di passo'

29 marzo 2022 a

Roma, 29 mar (Adnkronos) - "La sottoscrizione del 'Patto per Napoliì' segna un momento importante nella vita di una delle principali città italiane ma anche un momento di svolta nelle relazioni finanziarie tra lo Stato e gli enti locali". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli in occasione della presentazione del 'Patto per Napoli'.

La "logica del Patto", ha sottolineato Garofoli, "non è dissimile da quella sottesa, per quel che attiene ai rapporti tra Stato ed Europa, al Piano nazionale di ripresa e resilienza" e "l'impostazione del Patto è per più aspetti innovativa e, in un certo senso, sperimentale".

"Lo è, innanzitutto, per la platea dei comuni ai quali lo strumento si rivolge, oggi Napoli – che riceverà un contributo complessivo di 1.231 milioni di euro – a breve Torino, Palermo e Reggio Calabria", ha proseguito il sottosegretario spiegando, tra l'altro: "Si tratta di un Patto per la crescita e il rilancio del tessuto economico e sociale di questa grande citta. Di un Patto che si cura dei pesi del passato ma che, soprattutto, guarda al futuro della città e del Paese".

(Adnkronos) - Per Garofoli, quello per Napolo "è un Patto basato sulla fiducia tra differenti livelli di governo: così come il Pnrr, il Patto dà un contributo a Napoli e ad altre città proveniente dall'intera collettività nazionale. Ma chiede anche un cambio di passo che Napoli si è convintamente impegnata a realizzare".

"Il Governo è consapevole che senza la crescita dei territori non cresce l'Italia e che non ci può essere crescita senza risorse e investimenti. A questi va necessariamente accompagnato un impegno credibile a rendere più efficiente ed equa la macchina amministrativa che di quegli obiettivi di rilancio deve essere interprete e guida", ha spiegato tra l'altro Garofoli.