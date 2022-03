Ue: Fico, 'più Europa politica per avere più pace'

29 marzo 2022 a

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Di fronte alle enormi sfide geopolitiche di oggi, l'Europa non può rimanere ferma. Occorre andare avanti in una maggiore integrazione sul piano della politica estera e della difesa comune, accelerando anche il processo di adesione dei Paesi dei Balcani occidentali candidati. L'Europa deve saper parlare con una voce sola e continuare nella promozione di quei principi democratici e di quei diritti fondamentali che sono la ragione stessa del nostro stare insieme come cittadini europei. Più Europa politica significa più pace". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, intervenuto questa mattina alla seconda sessione della Conferenza dei presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea in corso in Slovenia.