M5S: Crippa, 'con conferma Conte tracciato nuovo corso, cittadini al centro '

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - “Con la conferma di Giuseppe Conte a Presidente continuiamo sulla strada tracciata dal nuovo corso per un MoVimento 5 Stelle ancora più forte e in grado di affrontare tutte le sfide avendo sempre come stella polare la cura degli interessi dei cittadini”. Lo scrive Davide Crippa, capogruppo del M5S alla Camera, sulla propria pagina Facebook rilanciando il post con cui Giuseppe Conte annuncia la riconferma a guida del MoVimento.