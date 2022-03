Boehringer Ingelheim sceglie Veeva Development Cloud a livello globale per offrire terapie innovative ai pazienti più velocemente

29 marzo 2022 a

Con Veeva Development Cloud, Boehringer Ingelheim punta alla creazione di un quadro tecnologico connesso per una collaborazione agile che acceleri lo sviluppo di nuovi farmaci

La trasformazione si focalizza sulla riduzione della complessità e sullo sviluppo di una cultura innovativa e digitale per comprendere meglio e affrontare le esigenze mediche ancora insoddisfatte

INGELHEIM, Germania e PLEASANTON, CA, 29 marzo, 2022 /PRNewswire/ -- Boehringer Ingelheim e Veeva Systems (NYSE: VEEV) hanno annunciato oggi che Boehringer Ingelheim ha scelto Veeva Development Cloud per i processi end-to-end e la condivisione ininterrotta delle informazioni, per accelerare lo sviluppo di terapie innovative. Boehringer Ingelheim, azienda biofarmaceutica leader nella ricerca, si impegna a sviluppara terapie rivoluzionarie che migliorano la vita degli esseri umani e degli animali e creare valore attraverso l'innovazione in aree con esigenze mediche insoddisfatte. Riunendo dati e processi clinici, normativi e di qualità in un'unica piattaforma cloud per l'azienda, Boehringer Ingelheim creerà un quadro tecnologico connesso per una collaborazione agile che acceleri lo sviluppo di nuovi farmaci.

La trasformazione fa parte dell'iniziativa "Medicine Excellence" di Boehringer Ingelheim, che si serve della tecnologia per creare una "Piattaforma unica per la medicina", unificando i dati e i processi di sviluppo in una piattaforma centralizzata. La tecnologia di Veeva contribuirà a trasformare questa visione in realtà. Con Veeva Development Cloud, Boehringer Ingelheim ottimizzerà la propria infrastruttura IT e offrirà un'esperienza utente più omogenea, semplificando l'accesso alle informazioni e la collaborazione interfunzionale.

"Crediamo nel progresso della salute attraverso le partnership e siamo entusiasti di intraprendere questo viaggio, che aumenterà la nostra capacità di produrre un impatto positivo sulla vita dei pazienti", ha affermato Uli Brödl, Vicepresidente senior, Sviluppo clinico globale e operazioni, presso Boehringer Ingelheim. "Veeva Development Cloud consentirà ai team interfunzionali di lavorare in modo più collaborativo e di far leva su dati e approfondimenti, migliorando i loro modi di lavorare".

Grazie a Veeva Development Cloud, Boehringer Ingelheim accelererà lo sviluppo clinico con Vault CDMS, Vault CTMS, Vault eTMF, Vault Study Start-up e Vault Payments, snellirà le attività di regolamentazione con Vault Registrations, Vault Submissions, Vault Submissions Publishing e Vault Submissions Archive e semplificherà i processi di qualità con Vault QMS e Vault QualityDocs. L'azienda inizierà la transizione con Veeva Digital Trials Platform, utilizzando Veeva Site Connect per automatizzare il flusso di informazioni con i siti di ricerca dei partner.

"L'utilizzo delle applicazioni di ultima generazione di Veeva per la gestione delle operazioni e dei dati clinici, abbinate a quelle per ottimizzare i processi normativi e per la gestione della qualità, ci consentirà di abbattere i confini tra le funzioni per il miglioramento continuo", ha affermato Thomas Reith, Vicepresidente senior, responsabile della ricerca, sviluppo e medicina IT di Boehringer Ingelheim. "Grazie a dati e processi unificati, possiamo ridurre la complessità e sviluppare una cultura digitale innovativa per comprendere e risolvere meglio le esigenze mediche."

"Boehringer Ingelheim e Veeva hanno una partnership eccezionale da oltre 10 anni, cominciata con l'area commerciale. I nostri team hanno in comune lo spirito di innovazione, la centralità del cliente e una visione a lungo termine", ha affermato Peter Gassner, fondatore e CEO di Veeva. "Siamo entusiasti e onorati di avviare questa fase successiva della nostra partnership".

"Boehringer Ingelheim sta influenzando il futuro della medicina adottando nuovi modi per risolvere le esigenze di sempre", ha concluso Rik Van Mol, senior vice president di Veeva Development Cloud. "Siamo orgogliosi di essere un partner di fiducia per il progresso della ricerca e dello sviluppo e allo stesso tempo consentire ai dipendenti dell'azienda di disporre di dati e di un'esperienza utente migliorata in tutti i loro processi aziendali".

Informazioni su Boehringer Ingelheim Boehringer Ingelheim sta lavorando a terapie rivoluzionarie per migliorare la vita di esseri umani e animali. In qualità di azienda biofarmaceutica leader nella ricerca, l'azienda crea valore attraverso l'innovazione in aree con elevate esigenze mediche insoddisfatte. Fondata nel 1885 e da allora a conduzione familiare, Boehringer Ingelheim ha una prospettiva a lungo termine. Circa 52.000 dipendenti operano in più di 130 mercati nelle tre aree di business: Human Pharma, Animal Health e Biopharmaceutical Contract Manufacturing.

Maggiori informazioni su Boehringer Ingelheim sono disponibili all'indirizzo www.boehringer-ingelheim.com.

Avviso sui destinatari previsti di Boehringer Ingelheim Questo comunicato stampa è stato rilasciato dalla nostra sede centrale a Ingelheim, in Germania, allo scopo di fornire informazioni sulla nostra attività globale. Tenere presente che le informazioni relative allo stato di approvazione e alle etichette dei prodotti approvati possono variare da paese a paese ed è possibile che sia stato rilasciato un comunicato stampa specifico per il paese in merito a quest'argomento nei paesi in cui operiamo.

Informazioni su Veeva SystemsVeeva Systems Inc. è un'azienda leader nello sviluppo di soluzioni aziendali in cloud per l'industria globale del life science. Puntando sull'innovazione, l'eccellenza del prodotto e il successo del cliente, Veeva vanta più di 1.000 clienti, che vanno dalle più grandi aziende farmaceutiche del mondo fino alle biotecnologie emergenti. Come società benefit, Veeva cerca di equilibrare gli interessi di tutte le parti coinvolte, inclusi clienti, dipendenti, azionisti e i settori serviti. Per maggiori informazioni visita il sito veeva.com/eu.

Dichiarazioni previsionali di VeevaQuesto comunicato contiene dichiarazioni previsionali riguardanti i prodotti e i servizi Veeva e i risultati o i benefici previsti derivanti dall'uso dei nostri prodotti e servizi. Tali affermazioni si basano sulle nostre attuali aspettative. I risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quelli forniti in questo comunicato e non abbiamo alcun obbligo di aggiornare tali dichiarazioni. Esistono numerosi rischi che possono compromettere i risultati, inclusi i rischi e i dubbi illustrati nel nostro documento sul modulo 10-Q per il periodo terminato il 31 ottobre 2021, disponibile qui (un riepilogo dei rischi che possono incidere sulla nostra attività è disponibile a pagina 39) e nei nostri successivi documenti SEC, accessibili all'indirizzo sec.gov.

