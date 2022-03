Calcio: l'Atalanta ricorda Mondonico a 4 anni dalla scomparsa

29 marzo 2022 a

a

a

Bergamo, 29 mar. - (Adnkronos) - L'Atalanta ricorda Emiliano Mondonico a 4 anni dalla sua scomparsa. Mondonico ha vestito la maglia nerazzurra da giocatore e poi, dal 1987 al 1990 e dal 1994 al 1998, ha guidato l'Atalanta come allenatore scrivendo alcune delle pagine più belle della storia della Società orobica. "Il Presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia atalantina lo ricordano con immutato affetto. Sarai per sempre il nostro MONDO”, si legge in una nota sul sito della società bergamasca.