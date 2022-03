Difesa: Malpezzi (Pd), 'Dl Ucraina non parla di aumento spese'

29 marzo 2022 a

Roma, 29 mar (Adnkronos) - Sulle spese militari "bisogna fare chiarezza. Un ordine del giorno non modifica quello che è già in corso. Quando si parla di aumento degli investimenti della Difesa, il 2%, si parla di qualcosa che fa parte di accordi presi dal 2014 e rinnovati da tutti i i governi. Se fai parte di organizzazioni internazionali, stai negli accordi fatti. Sono accordi Nato". Lo ha detto Simona Malpezzi a 'Oggi è un altro giorno', su Raiuno.

"Conte, mi sembra, abbia detto che lui è d'accordo in un discorso di progressione. Ma non è questa la fase, il momento. Oggettivamente non è all'ordine del giorno, tanto che il Dl Ucraina non parla di aumento delle spese militari", ha spiegato la presidente dei senatori del Pd.

"Guerini ha spiegato cosa ha fatto l'Italia e cosa sta facendo e che non stiamo parlando del riarmo dell'Italia ma di interventi che riguardano la cyber sicurezza, lo spazio, alcune filiere industriali. Non confondiamo i piani", ha aggiunto la Malpezzi.