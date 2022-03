Difesa: Conte, 'in Def non dovrebbe esserci aumento, ma nodo va sciolto'

29 marzo 2022 a

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Nel Def ragionevolmente non ci sarà scritto qualcosa del genere", ovvero un aumento sostanziale della spesa militare in linea con gli impegni Nato, "ma questo non toglie che è una prospettiva che dobbiamo affrontare. Il problema può essere procrastinato ma dobbiamo affrontarlo dal punto di vista politico". Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro con il premier Mario Draghi.