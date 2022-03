Ucraina: portavoce Pentagono, 'Russia ha fallito presa Kiev, ma capitale ancora minacciata'

29 marzo 2022 a

Milano 29 mar. (Adnkronos) - "I russi hanno fallito nel prendere Kiev e pensiamo che Kiev fosse il loro obiettivo chiave, come ha dimostrato molto chiaramente la rapida avanzata nei primi giorni della guerra". Lo ha detto in conferenza stampa il portavoce del Pentagono, John Kirby, spiegando che però la "minaccia per Kiev non è finita. La Russia ha fallito il suo obiettivo di prendere i punti chiave, ma può ancora infliggere massicce brutalità al Paese, incluso Kiev. Come abbiamo visto oggi dai continui attacchi sulla capitale".