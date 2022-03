Ucraina: Zelensky, 'sanzioni ora non si devono fermare ma rafforzare'**

29 marzo 2022 a

Milano 29 mar. (Adnkronos) - "Le sanzioni ora non si devono fermare, ma si devono rafforzare, affinché ci sia la pace vera". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nell'ultimo video pubblicato su Telegram.

"I negoziati non possono influenzare la revoca delle sanzioni contro la Russia, che non sarà oggetto di discussione finché la guerra non finisce", ha aggiunto Zelensky, ribadendo che "finché non ci riprenderemo ciò che ci appartiene e finché non ci sarà giustizia, al contrario, le sanzioni devono aumentare settimanalmente e devono essere efficaci, non devono essere solo per i media, ma devono essere fatti, affinché ci sia la pace".