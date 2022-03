Calcio: Mancini, 'bella reazione, rimpianti ci saranno purtroppo fino a dicembre'

29 marzo 2022 a

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Gara inutile? È inutile ai fini di quello che valeva, però uno le cose deve cercare di farle bene anche quando purtroppo ci sono cose negative". Lo ha detto il ct azzurro Roberto Mancini a RaiSport dopo il successo per 3-2 sulla Turchia dopo la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar. "I ragazzi giovani hanno fatto bene, ci fa piacere". L'avvio è stato duro con il gol di Under.

"È stato bello anche vedere la reazione dopo l'1-0. Qui era caldo, i tifosi... Sono stati bravi a rimanere tranquilli e fare gol. Sono cresciuti nel gioco dopo un quarto d'ora, era la prima volta che giocavano tutti insieme, non era neanche così semplice. Raspadori? Sono tutti giovani, abbiamo bisogno di tempo. Non era semplice, nonostante la partita non valesse molto. Però sono stati bravi e mi fa piacere per loro. È la reazione che volevo per confermare l'idea di andare avanti? Sì. Ripeto, anche se purtroppo non siamo in un momento semplice, la reazione è stata giusta. Aumentano i rimpianti? Ci saranno fino a dicembre prossimo purtroppo", ha concluso Mancini.