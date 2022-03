30 marzo 2022 a

Berlino, 30 mar. (Adnkronos) - L'azienda tedesca 'Ritter Sport', che produce cioccolato, continuerà a rifornire i suoi prodotti ai consumatori in Russia. Lo ha reso noto la stessa azienda aggiungendo che quella presa non è stata una decisione facile. Il mercato russo rappresenta circa il 7 per cento del fatturato totale dell'azienda.