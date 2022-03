Guerra Ucraina, avviso agli americani in Russia: "Rischiate l'arresto, andate via"

30 marzo 2022 a

Washington, 30 mar. (Adnkronos) - La Russia "potrebbe individuare e trattenere" gli americani nel Paese. E' l'avvertimento lanciato dagli Stati Uniti, che hanno chiesto agli americani di non recarsi in Russia o di lasciare "immediatamente" il Paese, sottolineando che le autorità di Mosca "applicano in modo arbitrario la legge". Secondo Washington, inoltre, ci sono state diverse segnalazioni di cittadini statunitensi "individuati e detenuti dall'esercito russo" mentre si trovano in Ucraina o mentre se ne stavano andando attraverso il territorio occupato dalla Russia.