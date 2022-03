Tennis: Wta Miami, Osaka e Bencic in semifinale

30 marzo 2022 a

Miami, 30 mar. - (Adnkronos) - Naomi Osaka vola in semifinale, per la prima volta in carriera, al torneo Wta di Miami (cemento, montepremi 8.584.055 dollari). L'ex n.1 del mondo, precipitata al numero 77, sembra aver improvvisamente ritrovato il tennis e la fiducia che le avevano fatto scalare fino in cima la classifica e ha dominato con un 6-1 6-2 senza storia la statunitense Danielle Collins, numero 11 del ranking e recente finalista agli Australian Open. Osaka incontrerà una brillante Belinda Bencic, a sua volta in grande condizione. La svizzera, numero 28 del mondo e 22 del seeding, ha dominato 6-1 6-2 l'australiana Daria Saville, numero 254 Wta, chiudendo la pratica in 69 minuti.