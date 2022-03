Calcio: qualificazioni mondiali, Perù batte Paraguay 2-0 e va allo spareggio

30 marzo 2022 a

a

a

Lima, 30 mar. - (Adnkronos) - Il Perù chiude al quinto posto il girone sudamericano di qualificazione al mondiale di Qatar 2022 e si qualifica per lo spareggio dove affronterà la vincente tra Emirati Arabi e Australia. La 'blanquiroja' si garantisce la quinta piazza grazie alla vittoria per 2-0 in casa sul Paraguay. A decidere il match le reti di Lapadula al 5' e Yotun al 42'. Fuori dal mondiale invece la Colombia e il Cile. Ai 'cafeteros' non basta il successo per 1-0 in trasferta sul Venezuela firmato da un rigore di James Rodriguez nel recupero del primo tempo. Il Cile chiude con un ko in casa per 2-0 contro l'Uruguay grazie alle reti di Cavani al 79' e Valverde al 90'.